Ferdi Tayfur'un vefatının ardından eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Antalya'da bir süredir tedavi gören Tayfur’un ölümü, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-01-2025 10:51

‘Hatıran Yeter’, ‘Emmoğlu’, ‘Bana Sor’ ve ‘Sabahçı Kahvesi’ gibi eserleriyle arabesk müziğin mihenk taşlarından biri olan Tayfur, Marmaris'teki evinde 15 Aralık’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalelerin ardından Antalya’da bir hastaneye nakledilen sanatçı, geçirdiği sinüs ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınmış ancak dün hayatını kaybetmişti.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, usta sanatçının cenaze programını duyurdu. Buna göre, 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Tayfur’un cenazesi, ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camii’nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Necla Nazır’dan Duygusal Açıklama

Sanatçının eski eşi Necla Nazır, Tayfur’un vefatı üzerine duygusal bir açıklama yaptı. Son dönemde yaşanan polemiklere rağmen büyük bir üzüntü içinde olduğunu belirten Nazır, “33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı; demek ki kıymetli biriymiş” ifadelerini kullandı.

Türk müziğine onlarca unutulmaz eser bırakan Ferdi Tayfur, sahnedeki başarısı kadar sinema filmleriyle de geniş kitlelere ulaşmıştı. Usta sanatçının vefatı, hayranlarının yanı sıra sanat camiasında da büyük bir boşluk yarattı.

Ferdi Tayfur, geride bıraktığı eserleriyle daima hatırlanacak ve müziğiyle yaşamaya devam edecek. Mekânı cennet olsun.

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