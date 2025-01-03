Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

İBRAHİM TATLISES

Başımız sağ olsun mekanın cennet olsun Usta!

YAVUZ SEÇKİN

Bir film senaryosu vardı, onu anlatmıştı bana... Büyük hayranı olduğum o dev sanatçıyı hayranlıkla dinlemiştim. Ayrılırken de,benim taklidini yapıyor musun,dedi ve gülümsedi. Seni seviyorum Ferdi Baba, nurlar içinde uyu...

CEYLAN

Çocukluğumun Ferdi babası seni hep böyle hatırlayacağım. Nur içinde yat...

BAYHAN

Ve sen de gittin. Ne kadar üzüldüğümü ifade etmek çok zor... Babalarımızın mekanlarını cennet ve huzur olsun.

EBRU GÜNDEŞ

HÜLYA KOÇYİĞİT

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek… Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.

ALİŞAN

En kıymetlilerimiz bire birer gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba.

TOLGAHAN ŞAYIŞMAN

Ferdi Tayfur çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.

ÖZCAN DENİZ

'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi baba. Mekanın cennet olsun.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Ferdi Tayfur’un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. “Son Sabah” filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak.





MUAZZEZ ERSOY

Çok üzgünüm...

SEMİHA YANKI

Huzurla uyu sevgili dostum





BİROL GÜVEN

Mekanın cennet olsun, nurlar içinde yat.

DEMET AKALIN

Nur içinde yatsın... Çocukluk hatıram da gitti.

ACUN ILICALI

Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

MUSTAFA CECELİ

Şarkılarına tekrar düzenleme yapma fırsatı bulduğum ustamız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Türk müziğinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.