Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan babasının vefatı sonrası ilk paylaşım!

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, kızı Tuğçe Tayfur’un paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. Babasıyla küs ayrıldıkları iddiaları ve cenazede yaşanan gerginliklerin ardından sessizliğe bürünen Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

“Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O sadece benim değil, kardeşlerim kadar sizlerin de babası oldu,” sözleriyle başlayan Tuğçe Tayfur, babasının hayranlarına duyduğu sevgiyi vurguladı.

Paylaşımında, İbrahim Tatlıses’in Ferdi Tayfur için kullandığı “Arabeskin prensi” ifadesine de yanıt veren Tuğçe Tayfur, “O arabeskin prensi değil, kralıydı!” dedi.

Tuğçe Tayfur ayrıca, babasının hayranlarına hitaben şunları söyledi:

“Babam, ilk rahatsızlığından sonra hayranlarının karşısına çıkmak istemedi. 'Beni filmlerimde ve kliplerimdeki gibi hatırlasınlar,' dedi. O yüzden son görüntülerin medyada yer almasını istemezdi. Eminim siz de onu böyle hatırlamak istersiniz.”

Duygularını paylaşırken, babasıyla vedalaşma anını da şu sözlerle anlattı:

“Babam bana son kez tebessüm etti. Yanakları al al, yüzünde o huzur dolu ifadesiyle vedalaştık. Onun bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim… Belki bir gün.”

Tuğçe Tayfur, paylaşımını “Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua. Dualarınızı eksik etmeyin,” diyerek sonlandırdı.