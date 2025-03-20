Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: "Karakter Yoksunları" Diyerek Tepki Gösterdi

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak doğum günü fotoğraflarını paylaşan Tayfur, gelen eleştiriler karşısında oldukça sert bir tepki verdi. Tuğçe Tayfur, Instagram'dan gelen mesajlara karşı, kendisini eleştirenlere "karakter yoksunları" diyerek çok sert sözler kullandı.

Tuğçe Tayfur’un Doğum Günü Paylaşımı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, doğum gününü kutladığı bir gönderiyle Instagram'da takipçileriyle duygusal bir paylaşımda bulundu. Eşi ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafları paylaşan Tayfur, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina’da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam.. Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim. Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bir taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum. Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum."

Tuğçe Tayfur'dan Sert Tepki

Tuğçe Tayfur'un paylaştığı doğum günü mesajının ardından, sosyal medya üzerinden gelen bazı olumsuz yorumlar, ünlü şarkıcıyı çileden çıkardı. Tayfur, Instagram gönderisinde kendisini eleştirenlere oldukça sert bir yanıt verdi:

"Korku iyidir. Korkun böyle fake hesabın arkasına saklanarak insanları kışkırtmaya çalışın. Sonra da alın cevaplarınızı beni sevenlerden. Ama ben korkak ve cibilliyetsiz düşman sevmiyorum. Keza beni sevenler de sevmezler sizin gibi karakter yoksunlarını. Biraz cesaret. Ha gayret."

Tayfur’un Tepkisini Sosyal Medya Gündemine Taşıyan Yorumlar

Tuğçe Tayfur'un, eleştirilen gönderisindeki sert cevabı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Tayfur, sosyal medya fenomenlerine karşı, kendisinin ne kadar cesur ve gerçek bir insan olduğunu vurgularken, bu tür davranışlara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.