Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı: "İyi ki benim babamsın"

Ferdi Tayfur’dan Oğlu Taha ile Özel Paylaşım: “İyi ki Benim Babamsın”

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-11-2024 17:13

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etse de zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Usta sanatçı, bu kez yıllardır basından sakladığı oğlu Taha ile bir fotoğraf paylaşarak hayranlarını sevindirdi.

Ferdi Tayfur’un oğlu Taha, babasının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Taha, babasına hitaben yazdığı “İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın” mesajıyla takipçilerini duygulandırdı.

Paylaşımda dikkat çeken bir diğer detay ise Taha’nın yakışıklılığı ve babasına olan benzerliğiydi. Hayranları, “Ne kadar yakışıklı”, “Babasının gençliği”, “Ferdi Tayfur’un kopyası” ve “Maşallah ne güzel” gibi yorumlarla Taha’ya övgüler yağdırdı.

Ferdi Tayfur ve Taha’nın bu özel paylaşımı, usta sanatçının sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur’un oğlu Taha’nın gündeme gelmesi, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

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