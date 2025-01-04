Ferdi Tayfur'un cenazesinde gergin anlar

Ferdi Tayfur’un Cenaze Töreninde Gerginlik: Tuğçe Tayfur ile Şirin Gözalıcı Tartıştı

Ferdi Tayfur'un cenazesinde gergin anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-01-2025 16:45

Antalya’da 79 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, İstanbul’da düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Ancak usta sanatçının cenaze töreninde yaşanan bir tartışma, törene gölge düşürdü.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde Cenaze Namazı
Ferdi Tayfur’un naaşı, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. On binlerce seveni ve sanat dünyasından pek çok isim, usta sanatçıya son görevlerini yerine getirmek için cenazeye katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tayfur, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kavga Gerginliği: Küfürler Havada Uçuştu
Ancak cenaze sırasında, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, aile içi anlaşmazlıkların gün yüzüne çıktığı kavgada taraflar arasında küfürler havada uçuştu. Kavganın büyümesini engellemek isteyen Ferdi Tayfur’un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur’u sakinleştirmek için büyük çaba harcadı.

Son Yolculukta Hüzün ve Gerilim
Cenazede yaşanan tartışma, usta sanatçının sevenlerini üzdü. On binlerce kişi, Ferdi Tayfur’a veda ederken aile arasında yaşanan bu gerginlik, törendeki duygusal atmosferi bir süreliğine gölgeledi.

Ferdi Tayfur’un müzik dünyasına kattığı unutulmaz eserler ve hayranlarının gönlünde bıraktığı derin izler, sanatçının mirasının her zaman hatırlanmasını sağlayacak.

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