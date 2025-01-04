Ferdi Tayfur, On Binlerin Katılımıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Atatürk Kültür Merkezi’nde Duygusal Veda

Tayfur için ilk tören, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sanat dünyasından birçok ünlü isim ve sanatçının hayranları törene akın etti. Gözyaşlarının sel olduğu törende Tayfur’un müzik dünyasına kattığı değer ve anıları paylaşıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ndeki Cenaze Töreni

Törenin ardından usta sanatçının naaşı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. Cenaze namazına on binlerce kişi katılırken, Tayfur’un ailesi ve dostları taziyeleri kabul etti. Sevenleri, “Ferdi Baba” dedikleri sanatçıya duydukları sevgiyi ve minneti dile getirdi.

Törende Gergin Anlar

Ancak cenaze töreninde üzücü bir olay yaşandı. Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, aile içindeki eski anlaşmazlıklar törende yeniden gündeme geldi. Yaşanan gerginlik sırasında Ferdi Tayfur’un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, kızı Tuğçe’yi sakinleştirmekte güçlük çekti.

Unutulmaz Bir Miras

Sanat dünyasına onlarca eser ve unutulmaz filmler bırakan Ferdi Tayfur, ardında büyük bir boşluk ve milyonların sevgisini bıraktı. Hayranları ve dostları, Tayfur’un müziği ve sanatının her zaman hatırlanacağını vurguladı.

Ferdi Tayfur’un vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, sevenleri onu her zaman “Ferdi Baba” olarak hatırlayacak.