Fatma Turgut, Ege Rallisi'ne damga vurdu

Marmaris'te gerçekleşen 33. Ege Rallisi, Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlendi ve asfalt zeminde gerçekleşti. Bu yıl, çevreye duyarlılık projesi kapsamında Türkiye Ralli Şampiyonası tarihinde ilk kez öncü araç olarak bir elektrikli otomobil kullanıldı ve bu aracın pilotu şarkıcı Fatma Turgut oldu.

Fatma Turgut, öncü araçla tüm etapları başarıyla tamamladı. Sosyal medyada bu deneyimini paylaşan sanatçı, "Uzun süredir ilgi duyduğum bu spor dalında, elektrikli bir otomobil ile öncü araç olarak yer aldım. Diğer yarışçılar lastik değiştirirken ben araba değiştirdim. Gerçekten harika bir deneyimdi" şeklinde ifadeler kullandı.