Fatma Turgut, Ege Rallisi'ne damga vurdu

Fatma Turgut, model grubundan ayrıldıktan sonra solo müzik kariyerine odaklandı. Son olarak, direksiyon başında yeteneklerini sergiledi. Otomobil sporlarına ilgisiyle tanınan şarkıcı, 33. Marmaris Ege Rallisi'nde lider araçla bütün etapları başarıyla tamamladı.

Fatma Turgut, Ege Rallisi'ne damga vurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-04-2024 16:29

Marmaris'te gerçekleşen 33. Ege Rallisi, Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlendi ve asfalt zeminde gerçekleşti. Bu yıl, çevreye duyarlılık projesi kapsamında Türkiye Ralli Şampiyonası tarihinde ilk kez öncü araç olarak bir elektrikli otomobil kullanıldı ve bu aracın pilotu şarkıcı Fatma Turgut oldu.

Fatma Turgut, öncü araçla tüm etapları başarıyla tamamladı. Sosyal medyada bu deneyimini paylaşan sanatçı, "Uzun süredir ilgi duyduğum bu spor dalında, elektrikli bir otomobil ile öncü araç olarak yer aldım. Diğer yarışçılar lastik değiştirirken ben araba değiştirdim. Gerçekten harika bir deneyimdi" şeklinde ifadeler kullandı.

 

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