Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten romantik pozlar...

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandıran Burak Özçivit (39) ve Fahriye Evcen (37), ailelerini genişleterek 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Ünlü çift, sadece oyunculuk kariyerleriyle değil, özel hayatlarıyla da magazin gündeminde sürekli yer alıyor. Her adımları olay olan Özçivit ve Evcen'in sosyal medya hesapları da büyük ilgi görüyor.

Özçivit Ailesi, güzel bir hava bulduklarında ormanda yürüyüş yapmaktan keyif alıyor. Fahriye Evcen, 13,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor ve doğayla iç içe olan son paylaşımıyla da dikkat çekti.

Güzel oyuncu, son olarak rol aldığı 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde eşi Burak Özçivit ve beş yaşındaki oğlu Karan Özçivit ile birlikte çektirdiği pozları paylaştı. Fahriye Evcen'in bu paylaşımı, kısa sürede yaklaşık 200 bin beğeni ve birçok yorum aldı.