Advert

Fahriye Evcen: İkisi de ayrı bir dünya

Fahriye Evcen, Etiler'de bir mekândan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Evcen, çocukları Karan ve Kerem'in birbiriyle uyumlu olduğunu ve kendisini zorlayan bir durumun olmadığını belirtti. "İkisi de ayrı bir dünya. Haftaları haftasına uymuyorlar," şeklinde konuştu.

Fahriye Evcen: İkisi de ayrı bir dünya
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2023 15:57

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Etiler'deki bir mekândan çıkarken muhabirlerle sohbet etti. Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile ilgili, "Çocuklar büyüdü, şimdi daha rahatım. Ufaklık artık 8 aylık oldu, bu da bana daha fazla vakit ayırma şansı veriyor," dedi.

Fahriye Evcen, Etiler'de görüntülendi ve çocukları Karan ile Kerem'in uyumlu olduğunu belirtti. Oyuncu, "Her iki çocuğumuz da farklı dünyalara sahip. Haftaları haftasına uymuyorlar, ama çok tatlılar. Kardeşlerine ağabeylik rolünü yüklemedik, çünkü Karan da bir çocuk. Ben de kendimi bu yeni düzene adapte etmeye çalışıyorum," şeklinde konuştu.

 

Benzer Haberler
Seray Sever: Oyunculuğu çok özledim! Seray Sever: Oyunculuğu çok özledim!
Hande Baladın tırnakları uzun diye eleştirildi! Yanıtı olay oldu! Hande Baladın tırnakları uzun diye eleştirildi! Yanıtı olay oldu!
Murat Boz'dan ilişki açıklaması! Murat Boz'dan ilişki açıklaması!
Sinem Ünsal: Fiyatlar hariç yaz güzeldi Sinem Ünsal: Fiyatlar hariç yaz güzeldi
Serenay Sarıkaya'ya annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkı soruldu! Serenay Sarıkaya'ya annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkı soruldu!
Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'ye evlilik sorusu! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'ye evlilik sorusu!
ÇOK OKUNANLAR
Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanmayı Paris'te kutladı!
  • 03-10-2023 10:50

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanmayı Paris'te kutladı!

İlker Kaleli'ye bomba partner! Çok ünlü bir isim kadroya katıldı
  • 03-10-2023 10:59

İlker Kaleli'ye bomba partner! Çok ünlü bir isim kadroya katıldı