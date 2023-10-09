Fahriye Evcen: İkisi de ayrı bir dünya

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Etiler'deki bir mekândan çıkarken muhabirlerle sohbet etti. Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile ilgili, "Çocuklar büyüdü, şimdi daha rahatım. Ufaklık artık 8 aylık oldu, bu da bana daha fazla vakit ayırma şansı veriyor," dedi.

Fahriye Evcen, Etiler'de görüntülendi ve çocukları Karan ile Kerem'in uyumlu olduğunu belirtti. Oyuncu, "Her iki çocuğumuz da farklı dünyalara sahip. Haftaları haftasına uymuyorlar, ama çok tatlılar. Kardeşlerine ağabeylik rolünü yüklemedik, çünkü Karan da bir çocuk. Ben de kendimi bu yeni düzene adapte etmeye çalışıyorum," şeklinde konuştu.