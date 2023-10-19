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Ezgi Şenler fobisini açıkladı! Sevgilisi Buray'dan cevap geldi

Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun gerçek bir öyküden esinlenerek yazdığı 'Serçenin Gözyaşı' filminin galası gerçekleşti. Filmin başrol oyuncularından Ezgi Şenler, sevgilisi Buray ile birlikte etkinliğe katıldı. Ünlü çift, gelecekteki tatil planları hakkında içten açıklamalarda bulundular.

Ezgi Şenler fobisini açıkladı! Sevgilisi Buray'dan cevap geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2023 16:03

20 Ekim’de seyirciyle buluşacak Serçenin Gözyaşı filminin galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen filmin hikayesi 1970’lerde başlıyor ve yıllardan günümüze Türkiye’nin panoramasını sunuyor.

Taciz edilen, öldürülen, şiddete ve ayrımcılığa uğrayan kadınların istediklerinde neleri başaracağını anlatan filmin galasına yönetmen Aysun Akyüz Mehdiabbas, hikaye yazarı Ali Eyüboğlu, senarist Şengül Boybaş ile başrolü paylaşan Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Sedef Şahin ve Soydan Soydaş katıldı.

Ezgi Şenler, şiddetin bitmesi için aile yapısının değişmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Gerçek hikaye olması çok etkiledi ve çok fazla empati yapmam gereken bir iş oldu. İnşallah güzel bir iş ortaya çıkmıştır. Bence aile yapısının değişmesi gerek, bir insan şiddet uyguluyorsa bu bence çocukluktan başlar. Ailenin içindeki şiddete dur demeliyiz ki yeni nesiller de sevgi ile büyüsün."



Şarkıcı Buray, galada sevgilisi Ezgi Şenler’i yalnız bırakmadı. Gala gecesine el ele katılan ikiliden Buray, daha önce rol aldığı birkaç sette ziyaret ettiğini söylediği Şenler’e başarı dileyip, “Ezgi her işi dört dörtlük yapar. Müthiş bir iş yapacağına kuşku yok” dedi.


17 Kasım’da 14 şarkıdan oluşan albümünün çıkacağını da sözlerine ekleyen Buray, uzun yol şarkıları yaptığını anlatıp şöyle konuştu: "İnsanlar seyahate çıktıklarında ‘oynat’ tuşuna bastıklarında 14 şarkı su gibi akacak ve bakacaklar yol bitmiş. Ben her tarzı dinlemek zorundayım. Rapinden metaline, arabeskten Türk halk müziğine kadar her şeyi dinlerim. Ben her şeyden dünya müziğinden beslenirim. 43 ülke gezdim. Bütün bu baharatları harmanlayıp kendi müziğime serpiştiriyorum."


"Ezgi hanım ile gitmeyi istediğiniz bir ülke var mı?" sorusu üzerine Buray’a fırsat vermeden araya giren Ezgi Şenler, böcek fobisinin olduğunu söyleyip; "Böceklerin olmadığı her yer” cevabını verdi. Sevgilisinin bu sözleri üzerine maceraperest biri olduğunu söyleyen şarkıcı ardından “Ben biraz vahşi yaşamı ve otantik yerlere gitmeyi seviyorum. Ezgi konforlu yerleri seviyor. Önce Türkiye’ye görülecek yerlere gideceğiz, sonra dünyaya açılacağız" diye konuştu.

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