Ezgi Şenler-Buray ilişkisi neden bitti? Sebep kıskançlık mı?

Önceki akşam, Gayrettepe'deki bir mekanda basın mensuplarıyla buluşan "Sevmek Yüzünden" filminin oyuncuları arasında Serhat Teoman, Ayça Ayşin Turan, Ezgi Şenler, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür gibi isimler yer aldı.

Ekrandan bir süredir uzak kalan Ezgi Şenler, neşeli tavırları ve şık giyimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Filmin gösterimi sonrasında konuşan Şenler, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Buray ile yaşadığı ayrılık hakkında konuştu.

Güzel oyuncu, ilişkisinin sona erdiğini şu şekilde dile getirdi:

"Her ilişki gibi, aşklar başlayıp sona erebiliyor. Aramızda bazı uyumsuzluklar yaşandı ve bu nedenle karşılıklı konuşarak ilişkimizi sonlandırmaya karar verdik. Ancak bu durum kıskançlık gibi bir şey değil. Herkese yolunda bol şanslar diliyorum."