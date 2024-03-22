Ezgi Şenler-Buray ilişkisi neden bitti? Sebep kıskançlık mı?

Dün akşam, 'Sevmek Yüzünden' filminin ilk gösterimi yapıldı. Filmde rol alan Ezgi Şenler, eski ilişkisi olan şarkıcı Buray ile ilgili konuşurken, ayrılık sebebini açıkladı ve 'kıskançlık' iddialarına da yanıt verdi.

Ezgi Şenler-Buray ilişkisi neden bitti? Sebep kıskançlık mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2024 12:09

Önceki akşam, Gayrettepe'deki bir mekanda basın mensuplarıyla buluşan "Sevmek Yüzünden" filminin oyuncuları arasında Serhat Teoman, Ayça Ayşin Turan, Ezgi Şenler, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür gibi isimler yer aldı.

Ekrandan bir süredir uzak kalan Ezgi Şenler, neşeli tavırları ve şık giyimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Filmin gösterimi sonrasında konuşan Şenler, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Buray ile yaşadığı ayrılık hakkında konuştu.

Güzel oyuncu, ilişkisinin sona erdiğini şu şekilde dile getirdi:

"Her ilişki gibi, aşklar başlayıp sona erebiliyor. Aramızda bazı uyumsuzluklar yaşandı ve bu nedenle karşılıklı konuşarak ilişkimizi sonlandırmaya karar verdik. Ancak bu durum kıskançlık gibi bir şey değil. Herkese yolunda bol şanslar diliyorum."

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