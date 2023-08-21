Evlatlık çocuk için başvuran ünlü şarkıcı İpek Açar 5 aylık hamile

İpek Açar ve Alper Kömürcü çiftinden sevindirici bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Evliliklerini 13 Eylül 2019'da gerçekleştiren ünlü müzisyen çift, uzun süredir çocuk sahibi olma arzusuyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurmuş ve bu süreçte 3 yıldır gerekli prosedürlerin tamamlanmasını beklemişti. Ancak daha önce verdiği bir röportajda sağlık sorunlarına dikkat çekerek "Benim sağlık problemim var, bu nedenle bir kez daha anne olmak zor" ifadelerini kullanan 45 yaşındaki İpek Açar, sevindirici bir haberle bebek beklediğini öğrenmiştir.

Yaz aylarında Bodrum'a taşınan ve iş gereği sık sık İstanbul'a gelen İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti, bu mutlu haberi 5 ay boyunca gizli tutmuşlardır. Merhum sanatçı Kayahan ile olan evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı bulunan İpek Açar, yıllar sonra tekrar bebek sevinci yaşama fırsatı buldu. Ayrıca, evlatlık başvurusundan da vazgeçmeyen İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül, Londra'da eğitim görmekte ve fizik alanında en iyi üniversitelerden biri olan Durham Üniversitesi'nden mezun oldu.