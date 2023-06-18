Esra Ezmeci o itirafa öyle bir yanıt verdi ki herkesin içinin yağları eridi! Eşim benimle birlikte olmak yerine...

Eşim benimle birlikte olmak yerine... Esra Ezmeci o itirafa öyle bir yanıt verdi ki herkesin içinin yağları eridi- Sosyal medyanın ünlü isimlerinden Esra Ezmeci, kendisine gelen çarpıcı itiraflara verdiği yanıtlarla herkesin dikkatini çekiyor. Klinik psikolog olarak takipçilerinden gelen soru ve itirafları paylaşarak yorumlar yapan Ezmeci, ilgi çekici tavsiyeler sunuyor. İnsanların hayatları hakkında şaşırtıcı detaylarla karşılaşan birçok kişi, Ezmeci'nin verdiği yanıtlarla adeta büyüleniyor.

Cinsellik ve evlilikle ilgili farklı ve ilgi çekici itiraflar alan Ezmeci, kendi tarzıyla yanıtlar vererek geniş bir kitleye hitap ediyor. Umudum Olsun projesiyle televizyon ekranlarına ilk adımını atan Ezmeci, son zamanlarda sosyal medyada da aktif olarak varlığını sürdürüyor. Soru-cevap etkinlikleriyle büyük bir kitleye seslenen Ezmeci, şok cevaplarıyla dikkat çekiyor ve takipçi sayısını artırıyor.

Ezmeci'ye gelen itiraflar arasında bir tanesi ise herkesi şaşırttı. Sosyal medyadan kendisine yöneltilen bir soru, büyük tepkilere yol açtı. Bir kadın, eşinin ona cazip gelmediğini ve kocasını seksi bulmadığını ifade ederek, başkalarıyla cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

Ünlü psikolog ise aldatmanın bir çözüm olmadığını vurgulayarak kadına, bu davranışı bırakmasını ve eşiyle terapiye gitmesini önerdi. Terapiden sonuç alınamazsa boşanma seçeneğini uygun buldu. Bu tür durumların sıkça karşılaşıldığını göz önünde bulundurarak, çözüm yollarının doğru ve sağlıklı olduğunu belirtmek önemlidir.

Ezmeci, özel hayata dair tavsiyeleriyle de takipçilerinin dikkatini çekiyor. Beyin yakan sorulara ve konulara değinen genç kadın, günümüzün Haydar Dümen'i olarak görülüyor. Verdiği cevaplarla büyük bir popülarite kazanan Ezmeci, son zamanlarda sıkça karşılaştığımız bu tarz haberlerle gündemde yer alıyor.