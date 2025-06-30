Ersin Korkut'tan olay paylaşım! Kıvanç Tatlıtuğ’a “Teyzemin oğlu” dedi, sosyal medya yıkıldı

Komedi dünyasının sevilen ismi Ersin Korkut, bu kez espirili tarzıyla değil, samimiyetiyle gündem oldu. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Korkut, Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştuğu anları Instagram hesabından paylaşarak sosyal medyaya damga vurdu.

Esprili notuyla gündeme oturdu

Ersin Korkut, birlikte “Organize İşler” filminde rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına “İnsanlığın ilk ve son hâli” notunu ekleyen Korkut, her zamanki mizahi tavrını da yansıttı. Bu paylaşımda oyuncu Şükran Ovalı’nın fotoğrafı çektiğini de belirtti.

Ancak en çok dikkat çeken detay ise Korkut’un Tatlıtuğ için yazdığı “Teyzemin oğlu” cümlesi oldu. Bu samimi ve esprili ifade, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

Beğeni ve yorum yağdı

Fotoğraf yayınlandıktan sonra Korkut’un paylaşımı binlerce beğeni aldı. Takipçileri, hem esprili metne hem de samimi pozu destekleyen yorumlar yaptı. "Yılın en sempatik paylaşımı", "Teyze tarafı ne şanslı" gibi yorumlar, paylaşımın etkisini daha da artırdı.