Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum

Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul’daki evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Sarıyer’deki evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Muhtar, gece saat 1 sıralarında Maslak’taki özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine, Reha Muhtar’ın 15 yaşındaki oğlu Poyraz’ın haber vermesi üzerine ulaştığı belirtildi.

65 yaşındaki Muhtar’ın solunum cihazına bağlanarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Muhtar’ın eski eşi, oyuncu Deniz Uğur ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Uğur, çocuğuna ulaşamadığını belirterek endişesini dile getirdi.

Deniz Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Hastaneye gidiyorum ve bana deniyor ki Ayşe Nazlı, Nilüfer’in kızı Poyraz’ı aldı ve hastaneden çıktılar. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz, araya birilerini sokarak. Poyraz’ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış. Ben ne yapacağımı şaşırdım.”