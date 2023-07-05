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Engin Altan Düzyatan İspanyol basınında

Başrolde olduğu yapımlar ile İspanya’da en çok izlenen erkek oyuncular arasında yer alan Engin Altan Düzyatan’a İspanyol basınından büyük ilgi. Ünlü oyuncu, İspanya’nın prestijli yayınlarından La Razon ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Engin Altan Düzyatan İspanyol basınında
Yayın Tarihi : 2023-07-05 12:13

Rol aldığı birbirinden farklı ve çok sayıda proje ile uluslararası bir üne sahip olan Engin Altan Düzyatan, İspanyollardan da büyük ilgi görüyor. Madrid merkezli İspanya’nın en büyük yayınlarından biri olan La Razon Gazetesi Engin Altan Düzyatan’la röportaj yaptı. ‘Engin Altan Düzyatan: “Nunca me he involucrado en un proyecto con el que no haya sentido una conexión emocional” (Hiçbir zaman duygusal bir bağ hissetmediğim bir projede yer almadım) başlığıyla yayınlanan röportajda ünlü oyuncu ailesinden sosyal hayatına ve yer aldığı projelere kadar birçok bilinmeyeni paylaştı.

İspanyol basının sorularını cevaplayan Engin Altan Düzyatan, konu oyunculuğa gelince: “Oyunculuğu oyun alanım olarak tanımlıyorum. Burası özgür bir alan. İstediğiniz oyunu oynayabilir hatta kendi oyununuzu yaratabilirsiniz.” dedi. Farklı ülkelere yayılan başarısının sırrı sorulduğunda ise ünlü oyuncu, “Parçası olacağım projeleri seçerken her zaman ilk dikkat ettiğim canlandıracağım karakter ile kuracağım bağ oldu. Seçeceğim rolün beni heyecanlandırmasına ve içimde merak duygusunu uyandırmasına her zaman çok önem verdim. ‘Diriliş Ertuğrul’ da bu rollerden biriydi. 5 yıl canlandırdığım bu karakterle çok güçlü bir bağım vardı. Hiçbir zaman duygusal bir bağ hissetmediğim bir projede yer almadım” diye yanıt verdi.

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