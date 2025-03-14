Emre Karayel: "Demet Evgar ile yeniden birlikte çalışmak harika"

Emre Karayel, Demet Evgar ile 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın?' dizisinde yeniden birlikte rol almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Emre Karayel:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-03-2025 13:32

Başarılı oyuncu Emre Karayel, geçtiğimiz gün Levent’te objektiflere yansıdı. Eşiyle birlikte dışarı çıkan Karayel, aracını park ettirmeye çalışırken gazetecilerin ilgisiyle karşılaştı. Basın mensuplarını fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan oyuncu, ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

SHOW TV’nin büyük ilgi gören dizisi ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ kadrosuna dahil olan Karayel, projeyle ilgili heyecanını dile getirdi. Dizide ‘Tolga Okaner’ karakterine hayat veren oyuncu, eski rol arkadaşı Demet Evgar ile yeniden aynı projede buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Ben de özlemişim, o da özlemiş birlikte oynamayı. Harika oldu. Onunla çalışmak çok keyifli." dedi.

Kısa bir sohbetin ardından, eşiyle birlikte mekâna giren Karayel, "Neyse ben giriyorum, eşim içeri geçti" diyerek hızla içeri yöneldi.

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