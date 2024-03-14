Emeklilerin Beklediği Haber: Ramazan Ayında İkramiye ve Maaş Ödemeleri Ne Zaman?

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte, emeklilerin merakla beklediği konuların başında ikramiye ve maaş ödemeleri geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz dönemde duyurduğu 2000 TL olan ikramiyenin 3000 TL'ye yükseltilmesi, emekliler arasında sevinçle karşılanmıştı. Ancak, bu artışla birlikte ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu haline geldi. Ayrıca, mart ayı maaş ödemeleri için de belirli bir takvim bulunuyor. Detaylarını inceleyelim:

Ramazan Bayramı İkramiyesi ve Maaş Ödemeleri:

Mart ayının gelmesiyle birlikte emekliler, Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya göre ikramiye miktarı 2000 TL'den 3000 TL'ye çıkarıldı. Ancak, bu yükselen ikramiyelerin ne zaman hesaplara aktarılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak, geçmiş aylarda yapılan ödemeler dikkate alındığında, Nisan ayının ilk günlerinde bu ödemelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Mart 2024 Emekli Maaşı Ödemeleri:

Mart ayında emekli maaşlarının ödenmesi için belirlenen takvime göre, SSK ve Bağkur emeklileri farklı günlerde ödemelerini alacaklar. Tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen bu takvim şu şekilde:

SSK Emeklileri İçin:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için: Ayın 17’si

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için: Ayın 18’i

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için: Ayın 19’u

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için: Ayın 20’si

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için: Ayın 21’i

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için: Ayın 22’si

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için: Ayın 23’ü

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için: Ayın 24’ü

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar için: Ayın 25’i

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için: Ayın 26’sı

Bağkur Emeklileri İçin:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar için: Ayın 25’i

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar için: Ayın 26’sı

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için: Ayın 27’si

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için: Her ayın 28’i

Bu takvimde belirtilen tarihlerde, emekli maaşlarının ilgili hesaplara aktarılması bekleniyor.