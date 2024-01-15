Emeklilere Yeniden Müjde Geldi: Kök Zam Müjdesi ile Maaşlara Ek Zam Olacak! SGK Emeklisi Yararlanacak! 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verileri, emekliler arasında büyük bir beklenti ve heyecan yarattı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan yüzde 37,57'lik zam oranı, memur emeklileri için ise yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bu gelişme, asgari ücretin de yüzde 49 artmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında tepkilerin tığ gibi büyümesine neden oldu. Ancak, memur, memur emeklisi ve asgari ücretli arasındaki zam farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek zam beklentisini doğurdu.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Ek Zam İstiyor...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon rakamları ve diğer kıyaslamalar göz önüne alındığında, aldıkları zamın yeterli olmadığını düşünüyor. Memur emeklisine yapılan yüzde 49,25'lik zam, diğer emeklilere nazaran oldukça yüksek bir rakamı temsil ederken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında ek zam beklentisi hızla artıyor.

Emekli Maaşlarına Ek Zammın Zamanı Geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam açıklamasını yapması beklenen kabine toplantısı, milyonlarca emeklinin umutla beklediği bir döneme denk geliyor. Ancak, henüz en düşük emekli maaşı zammı açıklanmamış durumda. Emekliler, en az 11 puanlık refah payının verilmesi taleplerinin yanı sıra, en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılması beklentisi içinde.

Ocak Ayı Kabine Toplantısı ve Beklentiler...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayı kabine toplantısında. Ancak, henüz toplantı tarihi resmi olarak açıklanmadı, bu da emekliler arasında endişe yaratıyor. Emekliler, zam beklentilerini karşılayacak müjdeli haberi beklerken, kabinenin ne zaman toplanacağı sorusu gündemi meşgul ediyor.

Bakanlıklar Harekete Geçti...

Kulis bilgilerine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere ek zam için çalışmalara başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılabilmesi için bütçe şartları zorlanıyor. Yapılan hazırlıkların ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı ve son kararın liderin vereceği belirtiliyor.