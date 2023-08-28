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Emeklilere evlere şenlik haber! Hem 5.000 TL maaşa ek ödeniyor, hem de 70.000 TL'lik kredi desteği geldi!

Gün geçtikçe ağırlaşan ekonomik koşullar, toplumun farklı kesimlerinde ciddi nakit ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor.

Emeklilere evlere şenlik haber! Hem 5.000 TL maaşa ek ödeniyor, hem de 70.000 TL'lik kredi desteği geldi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2023 12:26

Gün geçtikçe ağırlaşan ekonomik koşullar, toplumun farklı kesimlerinde ciddi nakit ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Ay sonlarını maaşlarıyla zor geçiren milyonlarca tüketici, bu zorlu süreçte bankaların kredi kampanyalarına başvurarak nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Aynı zamanda emekliler de kendi paylarına düşen nakit kampanyalarını yakından takip ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan yaklaşık 16 milyon emekli, son maaş zamlarına tepki göstererek ek zam taleplerini dile getiriyor. Bu dönemde, kamu bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası, emeklileri sevindirecek ödeme hizmetlerini duyurdu. Banka, emeklilere hem maaş hesapları karşılığında promosyon hizmeti sunacak hem de kredi kampanyasının detaylarını açıkladı.

Ziraat Bankası Promosyon Fırsatı

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında üç yılda bir güncellenen maaş ödeme protokolü kapsamında, Ziraat Bankası da emeklilere maaşlarının yanı sıra ek ödeme yapmaya devam ediyor. Ağustos ayının sonuna kadar geçerli olacak olan bu kampanya ile ilgili ayrıntıları paylaşan Ziraat Bankası, emeklilere maaş hesaplarını bankaya taşıma karşılığında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu ödemede üst limit 5 bin TL olarak belirlendi. Ancak emeklilerden, maaş hesaplarını üç yıl boyunca bankada tutmayı taahhüt etmeleri bekleniyor.

Ziraat Bankası Emekli Kredi Hizmeti

Ziraat Bankası, 5 bin TL'ye kadar olan emekli promosyonu ile milyonlarca emekliye destek sunarken, daha yüksek nakit ihtiyaçları için de özel bir kredi kampanyası sunuyor. Banka, kredi üst limitini emekli müşterilerinin bankacılık performansına göre belirleyerek esneklik sağlıyor. Aynı zamanda örnek bir maliyet tablosu sunarak emeklilere fikir veriyor:

  • Kredi Tutarı: 70 bin TL
  • Faiz Oranı: %2,84
  • Vade Süresi: 24 ay
  • Taksit Tutarı: 4.447,45 TL

Ziraat Bankası, emeklilere özel promosyon ve kredi kampanyaları ile ekonomik zorluklarla mücadelede destek olmayı amaçlıyor. Promosyon ve kredi seçenekleri, emeklilere daha iyi finansal çözümler sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Bu kampanyalar, emeklilerin nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlayarak finansal rahatlık sunmayı amaçlıyor.

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