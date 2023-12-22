Emekli Maaşı Ödemelerinde Son Dakika Gelişmeleri: Takvim Değişti mi?

Türkiye'de binlerce emekli, her ayın belli günlerinde hesaplarına yatırılan maaşlarını büyük bir merakla bekliyor. Ancak sosyal medyada dolaşan spekülasyonlar ve son dakika açıklamaları, emekli maaşı ödemeleri konusunda kafa karışıklığına neden oluyor. Bu haberde, emekli maaşı ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alacağız.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, emekli ikramiyeleri ödemelerinde önemli bir değişiklik yaşandı. Daha önce sadece çalışmayan emeklileri kapsayan ikramiyelerin ödemeleri, yeni bir kararla çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletildi. Kasım ayının ortasında hesaplara aktarılan emekli ikramiyelerinin ardından, yeni bir açıklama ile çalışan emeklilerin ikramiyelerinin 28-29 Aralık tarihlerinde hesaplara aktarılacağı belirtildi. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir heyecan yaratırken, ödeme tarihlerinde değişiklik yaşandığı spekülasyonlarına neden oldu.

Ancak yapılan detaylı incelemede, emekli maaşı ödemelerinin asıl takviminde bir değişiklik olmadığı ortaya çıktı. SSK emekli maaşları hala her ayın 17-26'sında, Bağkur emekli maaşları ise 26-28'i arasında hesaplara aktarılmaya devam ediyor. Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme günleri değişmiş gibi görünse de, Aralık ayında SGK tarafından belirlenen takvime uyulduğu açıklandı.

Emekli maaşı ödemelerinin nasıl yapıldığı konusunda da bilgi vermek gerekirse; emeklinin tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günü belirleniyor. Eğer belirlenen gün Cumartesi'ye denk geliyorsa maaş Cuma günü, Pazar gününe denk geliyorsa Pazartesi günü hesaplara aktarılıyor.

Bu bağlamda, 4B emeklileri için tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günleri şu şekilde belirlenmiş durumda:

9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde.

4A emeklileri için ise tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme günleri şu şekilde sıralanmış:

9 olanlar ayın 17'sinde,

7 olanlar ayın 18'inde,

5 olanlar ayın 19'unda,

3 olanlar ayın 20'sinde,

1 olanlar ayın 21'sinde,

8 olanlar ayın 22'sinde,

6 olanlar ayın 23'ünde,

4 olanlar ayın 24'ünde,

2 olanlar ayın 25'inde,

0 olanlar ayın 26'sında.

Emekli maaşı ödemeleri konusundaki son dakika gelişmeleri incelendiğinde, takvimde bir değişiklik olmadığı ve SGK tarafından belirlenen düzenin sürdüğü görülüyor. Emekliler, maaş ödemeleri konusundaki güncel bilgileri SGK'nın resmi açıklamaları ve güvenilir kaynaklardan takip etmelidir.