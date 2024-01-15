Emekli Maaş Zammı Müjdesi! Yarından Sonra Zamlı Maaşlar Yatacak! Maaş Zammı Ne Kadar Oldu, Cumhurbaşkanı Açıkladı

Emeklilere yapılacak olan yüzde 8 refah payı zamı, adaleti sağlama adına atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Bu zam, en düşük emekli maaşını da artırarak emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek.

Emekli Maaş Zammı Müjdesi! Yarından Sonra Zamlı Maaşlar Yatacak! Maaş Zammı Ne Kadar Oldu, Cumhurbaşkanı Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 17:42

Türkiye'de milyonlarca SSK ve bağ-kur emeklisi, ocak ayı itibarıyla memur ve memur emeklisine yapılan zam oranlarının ardından kendi maaşlarına yapılacak ilave zamı heyecanla bekliyordu. Son dakika gelişmeleri ise emeklilere müjdeli bir haber getirdi. Ocak 2024 itibarıyla SSK ve bağ-kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 37,57 oranında, memur ve memur emeklisine ise yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Ancak bu zamda memur emeklisi ile SSK bağ-kur emeklisi arasındaki fark yüzde 11.68 olarak belirlendi, bu da milyonlarca emekli vatandaşı tarafından adaletsiz olarak değerlendirildi.

Hükümet, bu adaletsizlik üzerine harekete geçerek emeklilere ilave refah payı zamı yapma kararı aldı. Ocak 2024 itibarıyla SSK ve bağ-kur emeklilerine yapılacak olan refah payı zamı oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Bu zam, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre şekillendirildi. Hükümetin amacı, Haziran ayında maaşlarda oluşabilecek dengesizliği önlemek ve emeklilere daha adil bir maaş artışı sağlamak.

Ancak, Haziran ayında beklenen yüzde 24'lük enflasyonun etkisiyle, SSK ve bağ-kur emeklilerine yüzde 24, memur emeklisine ise yüzde 18.6 zam yapılacak. Bu durumda, memur emeklisi için bir denge sorunu ortaya çıkacak ve hükümet, emekliye ilave yüzde 8 zam yaparak bu dengesizliği gidermeye çalışacak.

Ayrıca, en düşük emekli maaşı konusunda da yeni bir düzenleme yapılacak. En düşük emekli maaşı, 11.000 TL'ye yükseltilecek, bu da 7.500 TL ve altı maaş alan tüm emeklilere olumlu bir etki yapacak.

SSK ve bağ-kur emeklileri, ek zam konusunda 16 Ocak'ta TBMM'nin açılmasını bekliyor. Meclis'in göreve başlamasıyla birlikte hazırlanan zam teklifi, SSK ve bağ-kur emeklilerine ek zamın resmiyet kazanmasını sağlayacak.

Zamli emekli maaşlarının ödeme tarihi konusunda ise belirsizlik devam ediyor. 16 Ocak'ta meclis açılacak ancak emekli maaşları 17 Ocak'ta ödenmeye başlanacak. Eğer ilave zam bu tarihe yetişmezse, ilerleyen tarihlerde emekli maaşlarına ek zam farkı ödemesi gerçekleştirilecek.

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