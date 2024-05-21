Ekonomik Zorluklar Vatandaşı Borç Batağına Sürüklüyor: Kredilere Talep %65 Arttı

Ekonomik Zorluklar Vatandaşı Borç Batağına Sürüklüyor: Kredilere Talep %65 Arttı
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 21-05-2024 08:57

Son yıllarda yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesi, vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde düşürdü. Bu ekonomik koşullar altında, pek çok kişi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi ve kredi kartlarına yöneldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, bireysel kredilerdeki artış oranı %65'i bulurken, toplam borç miktarı 3.1 trilyon TL'ye ulaştı. Bu, ekonomik sıkıntıların bireyleri nasıl etkilediğini ve borçlanmanın ne kadar yaygınlaştığını gözler önüne seriyor.

Ekonomik Daralma ve Kredi Kullanımındaki Patlama

Türkiye'nin ekonomik durumu son yıllarda ciddi dalgalanmalar yaşadı. Enflasyon oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi ve Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi, halkın alım gücünü büyük ölçüde eritti. Bu süreçte vatandaşlar, harcamalarını finanse edebilmek için kredi ve kredi kartlarına yöneldi. TBB verilerine göre, son bir yılda bireysel kredilerde %65 oranında bir artış yaşandı ve toplam kredi borcu 3.1 trilyon TL'ye ulaştı. Bu artış, ekonomik sıkıntıların ve azalan alım gücünün vatandaşları ne denli zorladığını gösteriyor.

Kredi Türlerinin Dağılımı

Bireysel kredilerin büyük bir kısmı bankalar tarafından sağlanıyor. Bireysel kredi kullanımının %99'u bankalar aracılığıyla gerçekleşirken, bu kredilerin %46'sını kredi kartları oluşturuyor. İhtiyaç kredileri ise %29 ile ikinci sırada yer alırken, konut kredileri %15, taşıt kredileri %3 ve kredili mevduat hesapları %7'lik bir paya sahip. Bu veriler, vatandaşların farklı kredi türlerine olan talebinin dağılımını ve hangi kredi türlerinin daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Kredi Kullanıcı Sayısındaki Artış

Son bir yılda bireysel kredi kullanan kişi sayısında da belirgin bir artış görüldü. TBB verilerine göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyon artarak 40.3 milyon kişiye ulaştı. Bu, neredeyse Türkiye nüfusunun yarısının kredi borcuna sahip olduğunu gösteriyor. Ortalama kredi bakiyesi ise 76.8 bin TL olarak gerçekleşti. Bu durum, kredi borçlarının her geçen gün daha fazla kişinin hayatının bir parçası haline geldiğini ve bireylerin finansal yükümlülüklerinin arttığını gösteriyor.

Kredi Kartı Borçlarının Durumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalar tarafından verilen bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının toplamı 3 trilyon 64 milyar TL'ye ulaştı. Bu miktarın 1 trilyon 653 milyar TL'sini bireysel krediler, 1 trilyon 410 milyar TL'sini ise kredi kartı borçları oluşturuyor. Kredi kartı borçlarındaki bu yüksek seviye, vatandaşların günlük harcamalarını karşılamak için sıkça kredi kartlarına başvurduklarını ve bu borçların önemli bir yük oluşturduğunu gösteriyor.

Borç Batağında Yaşam

Yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı, vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde düşürdü. Bu ekonomik zorluklar karşısında pek çok kişi, temel ihtiyaçlarını bile karşılamak için borçlanmak zorunda kalıyor. Özellikle kredi kartları ve ihtiyaç kredileri, bu dönemde en çok tercih edilen finansman araçları oldu. Ancak, borçlanmanın yaygınlaşması, bireylerin ekonomik yükünü artırarak borç batağına sürüklenmesine neden oluyor. Vatandaşlar, borçlarını ödeyebilmek için yeni kredilere başvurmak zorunda kalıyor ve bu kısır döngü, ekonomik sıkıntıları daha da derinleştiriyor.

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