Eczacılara Özel Android POS Cihazı ile Yazar Kasa Entegrasyonu Artık Sorun Değil!

Eczacılara Özel Android POS Cihazı ile Yazar Kasa Entegrasyonu Artık Sorun Değil!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-02-2024 16:49

Ziraat Bankası, eczacılara özel olarak sağladığı Android POS cihazı ile yazar kasa entegrasyonu sorunlarını tarihe gömüyor. Eczacı müşterilerine yönelik hazırlanan bu özel bankacılık paketi, çeşitli avantajlar ve hizmetler sunarak işlerini kolaylaştırıyor.

Banka Tarafından Sağlanacak Avantajlar ve Hizmetler:

1. Banka, iş birliği sözleşmesi imzalayan firmaların Android POS cihazı bedelini, hizmet bedelini ve aylık fatura ile hizmet bedelini karşılayacak.

2. Ortalama POS cirosuna göre eczaneye kesin ödeme ve/veya diğer kredili/kredisiz ürünler tahsis edebilecek.

3. Havale, EFT işlemleri ve çek karnelerinden ücret/komisyon almayacak.

4. Bankkart Başak (kurumsal) ve Bankkart (bireysel) kredi kartı ürünlerinden yıllık aidat almayacak.

Eczanenin Taahhütleri:

1. Eczane, Banka ile Üye İş Yeri anlaşması yapacak ve Android POS cihazını sadece Banka işlemlerinde kullanacak.

2. SGK ödemelerini Banka hesabına aktaracak ve belirli bir süre bekletecek.

3. En az 2 adet aktif otomatik ödeme talimatı verecek.

Detaylı bilgi için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilirsiniz. Bu özel paket ile eczaneler, işlerini daha verimli bir şekilde yönetebilir ve finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

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