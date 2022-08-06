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Gecce Magazin Haberleri

Ece Seçkin'e ilginç yorum: "Fırtına gibi, Maşallah"

Ece Seçkin, Çeşme Alaçatı’da verdiği konserde 7 dilde şarkı söyledi. Hayranları, “Fırtına gibi, Maşallah” yorumunu yaptı

Ece Seçkin'e ilginç yorum:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2022 17:11

Ece Seçkin geçtiğimiz gün Alaçatı’da bir mekanda happy hour konseri verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda güzel popçu, İngilizce, Almanca, Fransızca dahil olmak üzere 7 dilde şarkı söyledi.

 

Kendisini dinlemeye gelen kalabalık hayran kitlesiyle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Seçkin, sahne performansının yanında hareketli dans figürleriyle de hayranlarından tam not aldı.  Konseri dinlemeye gelenler eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından “Fırtına gibi, Maşallah” yorumunu yaparak paylaştı.

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