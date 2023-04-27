Duygu Sarışın'ı kaçıran Çağatay Ulusoy sorusu!

Kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın'la yedi yıllık ilişkisine geçtiğimiz ocak ayında sessiz sedasız nokta koyan Çağatay Ulusoy'un yeni bir aşka yelken açtığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, gönlünü Ece Sükan'a (46) kaptırdı.



GALAYA KATILDI

Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın (35), 'Oregon' filminin önceki gün düzenlenen galasına katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarışın, filmle ilgili; "Tatlı bir dönem işi olduğunu düşünüyoruz. Göreceğiz" diye konuştu. Muhabirlerin “Siz en çok hangi dönemi seviyorsunuz?” sorusuna ise "Ben daha çok romantik geçen dönemleri seviyorum. Rönesans dönemlerini seviyorum" cevabını verdi.

Neler yaptığından da bahseden oyuncu, "Görüştüğümüz birkaç proje var. Tiyatro görüşmelerim var. Bakalım" şeklinde konuştu.





DUYGU SARIŞIN'I KAÇIRAN ÇAĞATAY SORUSU!

Çağatay Ulusoy ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Sarışın’a, geçtiğimiz günlerde Ulusoy’un Ece Sükan ile görüntülenmesi sorusu yöneltilince; ünlü isim bu sorulara cevap vermeyip röportajı bitirdi ve hızlı adımlar ile oradan uzaklaştı.