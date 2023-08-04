Dünyaca ünlü Japon otomobil devi üretimi sonlandırdı! Türkiye'de bu marka aracı olanlar yandı! Parça tedarik sorunu yaşanacak!

Otomotiv dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Japon marka Mazda, beklenmedik bir kararla önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı hibrit modelini geri çekme kararı aldı. Bu karar, otomobil tutkunlarını ve endüstri uzmanlarını şaşırtmış durumda. Detaylar ve daha fazlası gecce.com.tr adresinde yer alıyor.

2020 yılında tam elektrikli otomobil modeli MX-30'u piyasaya süren Mazda, kısa bir süre sonra içten yanmalı ve elektrik motorlu hibrit versiyonunu da sunma planlarını duyurmuştu. Ancak marka, yalnızca geçtiğimiz Ocak ayında plug-in hibrit versiyonunu tanıtarak beklentileri karşılayamadı. Bu durum, satışların istenilen seviyeye ulaşmamasıyla sonuçlandı ve Mazda, üretimi durdurma kararı almaktan başka çare görmedi.

Performans Beklentilerini Karşılayamayan Model

Elektrikli otomobillerin hızla popülerlik kazandığı bir dönemde, tüketicilerin talepleri de hızla artıyor. Ancak Mazda, araçlarının performansı ve menzili konusunda yeterli olamamış gibi görünüyor. Aracın tasarımı, ters açılan arka kapıları ve sportif görünümüyle dikkat çekse de rakipleri karşısında performans olarak geride kaldı.

Özellikle aracın menzil sorunu büyük bir dezavantaj olarak öne çıkıyor. 105 kW (143 HP) gücündeki motoru ve 35.5 kWs kapasiteli bataryalarıyla aracın fabrika verisi 100 mil (yaklaşık 170 km) menzil sunduğunu gösteriyor. Ancak gerçek kullanım verileri farklılık gösteriyor. Şehir içinde 21.3 kWs/100km, şehir dışında 24.6 kWs/100km ve yaklaşık 22.7 kWs/100 km’lik bir yakıt tüketimi araç için belirtiliyor. Bu da en iyi koşullarda bile 150 km civarında bir menzil sağlandığı anlamına geliyor.

Alternatiflerin Önüne Geçemeyen Mazda MX-30

Özellikle Amerika gibi uzun mesafelerin sıkça kat edildiği bölgelerde, 100-150 km menzile sahip bir aracın tercih edilmesi zor görünüyor. Üstelik benzer fiyat aralığındaki alternatiflere baktığımızda, Mazda MX-30'un Tesla Model Y gibi rakiplerine göre menzil konusunda ciddi şekilde geride kaldığını görüyoruz. Aynı fiyat segmentinde yer alan Çinli rakipler de daha uzun menzil ve daha yüksek güç sunabiliyor. Bu da Mazda'nın satışlarını olumsuz etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor.