Doğukan Manço'nun vedası Survivor tarihine geçti! Bu ilk defa oluyor!

Survivor All Star 2024'te elenen ilk isim Doğukan Manço oldu. Manço, rakip takıma karşı çıkmış olduğu hiçbir oyunu kazanamayıp Survivor’a veda ederek yarışma tarihine geçti.

Doğukan Manço'nun vedası Survivor tarihine geçti! Bu ilk defa oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-01-2024 09:45

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. SMS'in olmadığı yarışmada eleme adayı olan Doğukan Manço, Ersin Korkut ve Sercan Yıldırım düelloya çıkarak mücadele etti. Oyunların sonunda kaybederek adaya veda eden isim Doğukan oldu. Manço, rakip takıma karşı çıkmış olduğu hiçbir oyunu kazanamayıp Survivor’a veda ederek yarışma tarihine geçti.



Eleme sonrasında söz alan Doğukan Manço, "Hayırlısı oldu. İnanılmaz rakipler var karşımda. Hepsi gurur duyulası insanlar. Çok güzel çalışmış insanlar. Bu adamın tuzu kuru zannettiler ama ben her şeyi tırnakları kazıyarak sağladım. Bu kadar erken eleneceğimi tahmin etmiyordum. Bir sonraki All Star'a katılmak istiyorum. Acun abiden söz istiyorum. Hepinizi tek tek tanıdım. Hepinizi sevdim" diye konuştu.

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