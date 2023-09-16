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Doğukan Manço Survivor 2024 Kadrosunda

Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre Doğukan Manço Survivor 2024 All Star Kadrosunda

Doğukan Manço Survivor 2024 Kadrosunda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2023 13:05

Survivor 2024 yarışmacıları an be an belirleniyor. Acun Ilıcalı Survivor 2024 yarışmacıları ile alakalı bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yapıyor. Survivor 2024 için belirlenen 10 yarışmacının akabinde bugün Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşıma göre eski yarışmacılardan Doğukan Manço'da yarışmacı listesindeki yerini aldı. 

Survivor 2024 All Star konsepti ile yayınlanacak nokta Survivor yarışmanın kadroları yavaş yavaş oluşmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın kendi sosyal medya hesabında açıklamasını yaptığı yarışmacılar meraklı araştırılıyor. Survivor'ın yeni yarışmacısının Doğukan Manço olduğu Acun Ilıcalı tarafından belirlendi. 2015 sezonunda Survivor'a dahil olan Doğukan Manço atikliği ve başarısı ile beğeni kazanmıştır.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da "Sevgili Doğukan Manço Survivor All Star’da olacak. Hem performansıyla hem karakteriyle seyircilerimizin takdirini toplayan sevgili Doğukan, All Star’ın önemli isimlerinden biri olacak" notunu düştü.

 

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