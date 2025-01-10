Doğukan Güngör’den kar tatili paylaşımları: Sosyal medyada beğeni yağmuru

“Meryem” ve “Zümrüdüanka” gibi dizilerde adını duyuran, son olarak “Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Fatih karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Doğal Pozlarıyla Hayran Bıraktı

Doğukan Güngör, tatil sırasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Karlı bir doğada verdiği pozlarla hem keyifli hem de doğal bir görüntü sergileyen oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranlarından Övgü Dolu Yorumlar

Fotoğrafların altına yapılan yorumlarda Güngör’ün doğallığı ve samimiyeti öne çıktı. Hayranları, “Fatih’ten sonra yeni bir proje mi geliyor?”, “Kış da sana çok yakışıyor!” gibi mesajlarla oyuncuya övgüler yağdırdı.

Yeni Proje Merak Ediliyor

Ekranlarda en son “Kızılcık Şerbeti” dizisiyle izleyici karşısına çıkan Doğukan Güngör’ün yeni projeleriyle ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu. Hayranları, tatilden dönen oyuncunun sürpriz bir yapımda yer almasını bekliyor.

Tatili sırasında enerjik ve pozitif halleriyle dikkat çeken Güngör, sosyal medyayı aktif kullanarak hayranlarıyla bağını güçlü tutmaya devam ediyor.