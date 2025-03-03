Dilan ve Engin Polat’tan kafa karıştıran açıklamalar! Boşanıyorlar mı?

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum. Uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden. Yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım." diyerek evliliklerini bitirme kararı aldığını duyurdu.





Bu paylaşım sonrası gözler Engin Polat’a çevrildi. Ünlü isim, yaptığı açıklamada eşinin bu süreçten çok etkilendiğini belirterek, "Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi. Bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olmayacağız." ifadelerini kullandı.







Çiftin çelişkili açıklamaları sosyal medyada “Boşanıyorlar mı?” sorularını gündeme getirdi. Takipçileri, Dilan ve Engin Polat’tan gelecek net açıklamayı merakla bekliyor