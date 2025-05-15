Dilan Polat'tan bebek müjdesi: "İki çizgi mi var biz mi öyle görüyoruz?"

Dilan Polat yeniden anne oluyor! Tüp bebek tedavisi sonrası hamilelik testini paylaşan fenomen, üçüncü çocuk müjdesiyle sosyal medyayı salladı.

Dilan Polat'tan bebek müjdesi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2025 18:30

Kara para aklama soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalan Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla yeniden hamile olduğunu duyurdu. Polat’ın üçüncü çocuklarına hamile olduğunu açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"İki çizgi mi var biz mi öyle görüyoruz?"

Uzun süredir tüp bebek tedavisi gördüğü bilinen Dilan Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamilelik testinde çıkan iki çizgiyi takipçileriyle paylaştı. Eşi Engin Polat’a da test sonucunu şakayla karışık bir şekilde gösterdiği anları yayınlayan fenomen, “İki çizgi mi var biz mi öyle görüyoruz?” sözleriyle sevincini gizlemedi.

Cezaevi sürecinin ardından umut dolu bir haber

Zorlu geçen bir dönemin ardından gelen bu güzel haber, Polat çiftinin takipçilerini heyecanlandırdı. Çiftin yeniden anne-baba olacağı haberi, sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı ve yorumla karşılandı.

Polat çifti, daha önce de çocuklarıyla olan pozlarıyla dikkat çekmişti. Üçüncü bebek haberinin ardından, Dilan Polat’ın hamilelik süreci de merakla takip edilecek gibi görünüyor.

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