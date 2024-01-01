Dilan Polat felç kalabilir! Avukatı açıkladı! Ev hapsi mi geliyor

Son günlerde Bakırköy ruh ve sinir hastanesine gittiği öğrenilen Dilan Polat'ın avukatı müvekkilinin yaşadığı sorunlar nedeniyle felç kalma ihtiamli olduğunu duyurdu.

Kara Para, bahis ve uyuşturucu gibi suçlarla örgüt kurma ve vergi kaçırma suçlarından eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu'nun aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle tutuklu yargılanan Dilan Polat'tan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Bakırköy Ruh ve Sinir hastanesine giden Dilan Polat için avukatından felç kalma açıklaması geldi.

29 Aralık'ta hastanedeymiş!

4 yıldır antidepresan ilaçlarıyla ayakta kaldığı öğrenilen Dilan Polat, ilaçları bitmes nedeniyle 29 Aralık günü İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Hastane işlemleri tamamlanan Polat, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza infaz kurumuna götürüldü.

Dilan Polat felç kalabilir!

Dilan Polat'ın ekrem ağrıları ve kaldığı koğuşun rutubetli olması nedeniyle avukat Hüseyin Kaya, “Müvekkil çocukları için çok üzülüyor. Bu yüzden de sanırım psikolojisi gittikçe kötüleşiyor. Yürümekte zorlanıyor. Benimle görüştüğü zamanlarda yüzünde uyuşma olduğunu söyledi. Sanırım bu da strese bağlı. Müvekkil sakinleştirici ve destek hapları kullanıyordu” dedi.

Dilan Polat'a ev hapsi mi geliyor!

Müvekkilinin felç kalma ihtimali olduğunu belirten avukat, “Tüm yaşananlardan iyice psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Müvekkil, psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler” diye konuştu.

Uzmanlar şu an için ev hapsini mümkün görmüyor ancak felç kalmaması için çözüm üretilecektir diyor.