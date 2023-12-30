Dilan Polat çıktı mı? Son dakika Bakırköy Ruh sağlığı hastanesinde görüldü

Dilan Polat çıktı mı? Son dakika Dilan Polat hapishaneden çıktımı? Dilan Polat Bakırköy Ruh sağlığı hastanesinde görüldü mü?

Dilan Polat çıktı mı? Son dakika Bakırköy Ruh sağlığı hastanesinde görüldü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2023 11:25

Son dakika Dilan Polat çıktı mı? Dilan Polat hapishaneden çıktı mı? Avukatları tarafından psikolojisi hiç iyi olmayan Dilan Polat ile ilgili son dakika sürpriz bir bilgi geldi.

Dilan Polat çıktı mı?

Türkiye'nin aktif magazin sayfalarından biri olan hesaba "Dilan Polat Bakırköy ruh sinir hastanesine yattı, kesin bilgi adım gizli kalsın" açıklaması yollayan bir kullanıcının sözlerini paylaşan hesap sonrası sabah saatleri itibariyle Dilan Polat çıktı, Dilan Polat hapisten çıktı paylaşımları yapılıyor.

Dilan Polat Bakırköy Ruh sağlığı hastanesinde mi?

Şu an için ne hastaneden ne Adalet Bakanlığından Dilan Polat çıktı, Dilan Polat hastanede haberlerine yalanlama da doğrulamada gelmedi. Avukatları da Dilan Polat'la ilgili bir açıklama yapmadı. Dilan Polat'ın akıbeti merak ediliyor. Ancak avukatları psikolojisi hiç iyi değil yorumları yapmıştı.

Hapishaneden hastaneye gönderilir mi?

Hapishanelerden hastanelere sevk için sağlık kurulu raporu, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması halinde gönderim yapılabilir.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili geçtiğimiz günlerde de pembe oda ve hamilelik iddiaları ortaya atılmış ancak iki isimden de böyle bir istek gelmediği iddia edilmişti. Dilan Polat için şimdi Bakırköy'de mi açıklama gelene kadar beklemek gerekiyor.

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