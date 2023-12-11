Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor?

'Çukur' dizisinin ilk iki sezonunda birlikte rol alan Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka, 2017 yılında başlayan dizinin setinden sonra Fransa'ya kış tatiline gittiler. İkilinin yeni bir proje için Fransa'da bulundukları iddia ediliyor.

Sosyal medyada birbirlerinin Fransa paylaşımlarına sıkça olumlu yorumlar bırakan Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka arasında aşk dedikoduları hızla yayıldı. Deniz'in soğuk havaya aldırmadan mini elbisesiyle Kubilay Aka'ya poz vermesi ise büyük ilgi çekti.

Aşk dedikodularının ardından Kubilay Aka, Dilan Çiçek Deniz'in fotoğrafını çektiği bir kareyi paylaşarak, "Dostunun paylaşımına böyle özenilir" notuyla kafa karıştırdı.