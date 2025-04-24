Didem Soydan Aşık Oldu: İşte Yeni Sevgilisi

Didem Soydan Gönlünü Emir Hacısüleymanoğlu'na Kaptırdı

Didem Soydan, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medyadaki açıklamaları ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü model, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor.

Londra'da Aşk Başladı

38 yaşındaki model, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kafede iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile görüntülendi. İkilinin samimi halleri dikkat çekerken, bu anları görüntüleyen kişi ise tesadüfen orada bulunan bir hayran oldu.

Hürriyet’in haberine göre çift, yaklaşık bir aydır birliktelik yaşıyor ancak bu ilişkiyi şimdilik gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Oyunculuk Açıklaması Dikkat Çekti

Didem Soydan, konuk olduğu bir programda oyunculuk kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. "Siz oyunculuk yaptınız mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Yapmak zorunda kaldım. Çünkü kiramı ödemem gerekiyordu. Para teklif ediliyordu, bir aylık ev kirası çıkıyordu. Tabii ki kabul ettim. Hiç yeteneğim olmayan bir sektörde iki, üç işte yer aldım. Uzun zamandır hayır diyorum."

Soydan’ın bu açıklamaları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.