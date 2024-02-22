Devlet destekli 100.000 TL'ye kadar yeni borç kapatma kredisi başladı!

Emeklilerden esnaflara, tüm vatandaşlara kadar geniş bir kesimi finansal yüklerinden kurtarmayı hedefleyen devlet destekli borç kapatma kampanyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberleriyle başladı. Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları aracılığıyla sunulan bu kampanya, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek vatandaşlara düzenli ve planlı ödeme imkanı sağlıyor.

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için finansal yükleri azaltma fırsatı sunan bu kampanya, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından destekleniyor. Her bir bankanın sunduğu farklı imkanlarla vatandaşlar borçlarını daha düzenli bir şekilde ödeyebilirken, ilk taksit ödemeleri için de 90 gün erteleme imkanı bulunuyor. Bu, özellikle pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Ziraat Bankası: Borçları Kapatma Fırsatı

Ziraat Bankası, 100.000 TL'ye kadar olan borçları kapatma kredisinde ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli bir kampanya sunuyor. Bu, borcu daha yüksek olan vatandaşlar için önemli bir fırsat oluştururken, Ziraat Bankası'nın özel kredi imkanları da bu süreci destekliyor. Başvurularını yapan vatandaşlar, uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla borçlarını daha rahat bir şekilde ödeyebilirler.

Vakıfbank: Esnek Vade ve Düşük Faiz İmkanı

Vakıfbank, 24 ay vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle borç kapatma kredisini sunuyor. Resmi internet sitesi veya şubeler aracılığıyla yapılan başvurularla düşük faiz oranlarından yararlanılabilen bu kampanya, emekli vatandaşlar için de avantajlar sunuyor. Maaşlarını Vakıfbank'a taşıyan emekliler, daha yüksek limitlerde kredi kullanma şansına sahip olabilirler.

Halkbank: Borçları Birleştirme Fırsatı

Halkbank da borçları birleştirme fırsatı sunarak vatandaşların finansal yükünü azaltmayı hedefliyor. Sunduğu uygun faiz oranları ve esnek vade seçenekleriyle Halkbank, borçları tek bir ödeme altında toplamanın kolaylığını sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar, ödemelerini daha düzenli bir şekilde yapabilir ve borçlarını daha hızlı bir şekilde kapatma imkanına sahip olurlar.