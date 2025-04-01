Derya Uluğ’dan Volkan Konak’a Çirkin Yorumlara Sert Tepki

Derya Uluğ, Volkan Konak’ın vefatının ardından yapılan çirkin yorumlara sert tepki gösterdi. Ölümde bile saygı eksik olmamalı diyerek açıklamalarda bulundu.

Derya Uluğ’dan Volkan Konak’a Çirkin Yorumlara Sert Tepki
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-04-2025 13:03

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Volkan Konak için yapılan çirkin yorumlara sosyal medya hesabından sert bir şekilde tepki gösterdi. Konak’ın vefatının ardından bazı kullanıcılar sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapmıştı. Uluğ, bu durum karşısında sessiz kalmayarak, ölümün ardından yapılan yorumların uygun olmadığını belirtti.

"Ölünün Arkasından Konuşulmaz"

Uluğ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Sınav olan yaşamın yolu, gerçek olan ölümün karşısında saygıdan geçer. Ne siyaset, ne tuttuğumuz takım, ne yaptığımız sanat, ne okuduğumuz kitap... Aldığımız bir avuç nefesten ibaret şu kısa hayatta insan kendini neden baki zanneder?” dedi. Şarkıcı, ölümün ardından yapılan olumsuz yorumları eleştirerek, “Allah’ın yarattığı kul, kula hesap sorar olmuş. Müslümanlar bilir ki ölünün arkasından konuşulmaz.” ifadelerini kullandı.

İyilikle, Sevgiyle Dünyayı Güzelleştirebilirsiniz

Derya Uluğ, ayrıca iyilik ve sevginin gücüne değinerek, “Hayat çok kısa, kinle, öfkeyle besleyeceğiniz hayatı bir de iyilikle, sevgiyle büyütmeyi deneyin. Bakın nasıl güzelleşecek dünya… Sevgi doğurgandır, bir kişinin sevgisi milyonları sarabilir.” dedi.

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