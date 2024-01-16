Denizbank emeklilere müjdelere geldi! 70 yaşına kadar olan emeklilere "yüksek limitli" kredi!

Denizbank emeklilere müjdelere geldi! 70 yaşına kadar olan emeklilere
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2024 10:02

Denizbank, emeklilere yönelik sunduğu finansal çözümlerle dikkat çeken bir banka olarak öne çıkıyor. Özellikle emekli kredileri konusundaki cazip kampanyalarıyla bilinen Denizbank, 70 yaşına kadar olan emeklilere özel olarak tasarlanmış emekli kredisi ile ihtiyaçlarına uygun finansal destek sunuyor. Ancak bu ayrıcalıklardan yararlanabilmek için belirli koşulları yerine getirmek gerekiyor. İşte Denizbank emekli kredisi başvuru süreci ve detayları:

Maaşınızı Denizbank'a Taşıyın, Kapılar Açılsın!

Denizbank emekli kredisinden faydalanabilmek için ilk adım, emeklinin maaşını Denizbank'a taşıması gerekiyor. Zaten Denizbank müşterisi olanlar doğrudan kimlik bilgileriyle başvuruda bulunabilirken, diğer bankalardan maaş alanlar için maaş taşıma şartı aranıyor. Denizbank, emekli kredisi başvurularında dikkate aldığı bir diğer önemli kriter ise diğer bankalardaki borçlar. Başvuru sahiplerinin, mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları gerekiyor. Denizbank, bu borçları göz önüne alarak emekli kredisi limitini belirleyecek.

Eğer başvuru sahibinin diğer bankalarda icra takibi gibi sorunları varsa, Denizbank emekli kredisi başvurusu yapılamayabilir. Ancak bu tür sorunları çözüme kavuşturduktan sonra, emekli kredisi için başvuruda bulunmak mümkün olacaktır. Denizbank emekli kredisi başvuruları sadece banka şubeleri üzerinden alınıyor. SMS veya internet üzerinden yapılan başvuruların olumsuz sonuçlanması durumunda, kredi siciline olumsuz etki yapabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, başvuru sahipleri şahsen banka şubesine giderek kimlik bilgileriyle başvuruda bulunmalıdır.

Denizbank'ta maaşı olmayanlar için ise çözüm e-devlet üzerinden geçiyor. E-devlet şifresiyle gerekli işlemleri yapan emekliler, maaşlarını Denizbank'a taşıyabilir ve ardından emekli kredisi başvurusu yapabilirler. 65.000 TL'nin üzerinde kredi talebinde bulunan başvuru sahipleri, bu durumda bankaya bir ipotek sunmak zorunda kalabilirler. İpotek teminatlı kredi başvurularında, gayrimenkulün ekspertiz değerinin yüzde 50'sine kadar olan kısım kullanılabilir. Örneğin, 250.000 TL değerindeki bir gayrimenkul için 125.000 TL'ye kadar kredi kullanmak mümkündür.

Benzer Haberler
QNB Finansbank duyurdu! 10-20-30-40-50 Bin TL Ödeme! TC kimlik numaranıza ödemeler! QNB Finansbank duyurdu! 10-20-30-40-50 Bin TL Ödeme! TC kimlik numaranıza ödemeler!
15 MİLYON Emekliye Flaş Haber! Emekli Bu Karar Şok Olacak, Müjdeli Haber Hükümetten Geldi! 15 MİLYON Emekliye Flaş Haber! Emekli Bu Karar Şok Olacak, Müjdeli Haber Hükümetten Geldi!
Cumhurbaşkanı Gece Yarısı İmzayı Attı! Sabah Haberlerde Olacak, Emekli Zammı Netleşti! Cumhurbaşkanı Gece Yarısı İmzayı Attı! Sabah Haberlerde Olacak, Emekli Zammı Netleşti!
Akbank'ın Yükselen Mevduat Faizleri Konuşuluyor Akbank'ın Yükselen Mevduat Faizleri Konuşuluyor
Emekliler İçin Yapılan Zam Resmi Gazetede! Zam Oranları Belli Oldu ve Emekliler Maaşları Onaylandı! Emekliler İçin Yapılan Zam Resmi Gazetede! Zam Oranları Belli Oldu ve Emekliler Maaşları Onaylandı!
Cumhurbaşkanı Müjdeleri Sıraladı! Emekli Maaşları Artıyor Müjdesini Verdi! Ayarlamalar Yapıldı, 17 Ocak Zammına Yansıyacak Cumhurbaşkanı Müjdeleri Sıraladı! Emekli Maaşları Artıyor Müjdesini Verdi! Ayarlamalar Yapıldı, 17 Ocak Zammına Yansıyacak
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
  • 11-01-2024 11:19

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'
  • 11-01-2024 15:56

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'

Son Dakika! Emekliye Flaş Haber Geçti: 15000 TL Ödeme Olacak
  • 10-01-2024 22:36

Son Dakika! Emekliye Flaş Haber Geçti: 15000 TL Ödeme Olacak