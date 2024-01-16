Denizbank emeklilere müjdelere geldi! 70 yaşına kadar olan emeklilere "yüksek limitli" kredi!

Denizbank, emeklilere yönelik sunduğu finansal çözümlerle dikkat çeken bir banka olarak öne çıkıyor. Özellikle emekli kredileri konusundaki cazip kampanyalarıyla bilinen Denizbank, 70 yaşına kadar olan emeklilere özel olarak tasarlanmış emekli kredisi ile ihtiyaçlarına uygun finansal destek sunuyor. Ancak bu ayrıcalıklardan yararlanabilmek için belirli koşulları yerine getirmek gerekiyor. İşte Denizbank emekli kredisi başvuru süreci ve detayları:

Maaşınızı Denizbank'a Taşıyın, Kapılar Açılsın!

Denizbank emekli kredisinden faydalanabilmek için ilk adım, emeklinin maaşını Denizbank'a taşıması gerekiyor. Zaten Denizbank müşterisi olanlar doğrudan kimlik bilgileriyle başvuruda bulunabilirken, diğer bankalardan maaş alanlar için maaş taşıma şartı aranıyor. Denizbank, emekli kredisi başvurularında dikkate aldığı bir diğer önemli kriter ise diğer bankalardaki borçlar. Başvuru sahiplerinin, mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları gerekiyor. Denizbank, bu borçları göz önüne alarak emekli kredisi limitini belirleyecek.

Eğer başvuru sahibinin diğer bankalarda icra takibi gibi sorunları varsa, Denizbank emekli kredisi başvurusu yapılamayabilir. Ancak bu tür sorunları çözüme kavuşturduktan sonra, emekli kredisi için başvuruda bulunmak mümkün olacaktır. Denizbank emekli kredisi başvuruları sadece banka şubeleri üzerinden alınıyor. SMS veya internet üzerinden yapılan başvuruların olumsuz sonuçlanması durumunda, kredi siciline olumsuz etki yapabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, başvuru sahipleri şahsen banka şubesine giderek kimlik bilgileriyle başvuruda bulunmalıdır.

Denizbank'ta maaşı olmayanlar için ise çözüm e-devlet üzerinden geçiyor. E-devlet şifresiyle gerekli işlemleri yapan emekliler, maaşlarını Denizbank'a taşıyabilir ve ardından emekli kredisi başvurusu yapabilirler. 65.000 TL'nin üzerinde kredi talebinde bulunan başvuru sahipleri, bu durumda bankaya bir ipotek sunmak zorunda kalabilirler. İpotek teminatlı kredi başvurularında, gayrimenkulün ekspertiz değerinin yüzde 50'sine kadar olan kısım kullanılabilir. Örneğin, 250.000 TL değerindeki bir gayrimenkul için 125.000 TL'ye kadar kredi kullanmak mümkündür.