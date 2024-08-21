Deniz Uğur'un oğlunu kaçırdı dediği Nilüfer'den açıklama geldi!

Ünlü sunucu ve gazeteci Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Muhtar’ın durumu ciddiyetini korurken, ünlü oyuncu Deniz Uğur’dan gelen açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Deniz Uğur, velayeti Reha Muhtar’da olan oğlu Poyraz’a ulaşamadığını belirterek sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Hastaneye gidiyorum ve bana deniyor ki Ayşe Nazlı, Nilüfer'in kızı Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz araya birilerini sokarak. Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış, ben ne yapacağımı şaşırdım. Adam evde düşmüş beyin kanaması geçiriyor, bu açıklanıyor fazla da bir şey bilmiyorum. Çocuğumu arıyorum sabahtan beri, Ayşe Nazlı almış götürmüş. Nilüfer ve Nazlı, çocuğumu bana göstermiyor şu durumda,” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcı Nilüfer ise uzun süren sessizliğini bozarak, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



ARALARINDA KAN BAĞI OLMASA DA POYRAZ İLE AYŞE NAZLI KARDEŞ"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan şarkıcı Nilüfer, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba sevgili takipçilerim... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. Bilmem görüyor musunuz arkamdaki manzarayı? Ben tam dört günden beri Bodrum'dayım, kızım İstanbul'da. Birkaç gün tatil yapıp buradan Çeşme'ye konsere gitmek üzere tatile geldim. Dün gelişen olayları anlatmak istiyorum. Dün ne olduysa size anlatmaya çalışacağım. Dün sabah beni kızım aradı 'Anne, babam düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmış. Poyraz aradı beni' dedi. Çok üzüldüm ve 'Ayşe Nazlı hemen hastaneye git' dedim. Poyraz oradaydı. Çünkü gece Reha Bey yalısındaki merdivenden düşüyor ve solunumu duruyor. Poyraz 14-15 yaşında. Evde başka kimse yok, Poyraz komşuya koşuyor. Ambulans geliyor ve hastaneye kaldırılıyor Reha Muhtar. Poyraz gece saat 1:30'dan itibaren hastanede tek başına. Poyraz, Ayşe Nazlı'yı aramış ancak gece ulaşamamış. Sabah aradığında ulaşmış. Annesini aramamış, sabah da annesini aramamış. Çünkü Poyraz bir süre önce mahkeme kararıyla babasıyla yaşamaya karar verdi. Poyraz, annesine gitmek istemiyor. Bunun nedenlerini ben açıklayamam. Benim haddim değil, onların ailevi ilişkileri ben karışamam. Ayşe Nazlı hastanede ağlıyor, çünkü babası yoğun bakımda. Poyraz da onun kardeşi.... Kan bağları olmasa da kardeşi... Bana dedi ki 'Anne, Poyraz eve gitmek istiyor' Çünkü Poyraz'ın kedisi ve köpeği var. Ayşe Nazlı, Poyraz'ı aldı, Reha Bey'in evine gittiler. O sırada bana bir telefon geldi ve 'Ayşe Nazlı, Poyraz'ı hastaneye getirsin yoksa suç duyurusunda bulunacağız' dediler. Ben de aradım kızıma hastaneye dönmelerini söyledim. Ve olayın tamamı budur. Ben dört gündür Bodrum'dayım. Ayşe Nazlı da ablası olarak onun dileğini yerine getirmiştir. Bu iftirayı edenler hakkında bir şey söylemek istemiyorum ve mahkemeye vermek istemiyorum. Çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Onlara tek tavsiyem, iyi insan olmaya çalışsınlar. Lütfen iyi insan olmaya çalışın."