Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın çocukları Poyraz konuştu: "Başka yere gitmek istemiyorum"

Evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan Reha Muhtar hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Tedavisi yoğum bakımda süren gazetecinin eski eşi Deniz Uğur, velayeti Reha Muhtar'da olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söylemiş ve Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğunu iddia etmişti.





"İDDİALAR ASILSIZ"

Ardından Nilüfer de bir açıklama yapmış ve "İddialar asılsız ve yersizdir. Çocuk annesine gitmek istemediğini zaten defalarca belirtmiştir. Poyraz'ın velayeti de babasındadır" diye konuşmuştu.









BU KEZ POYRAZ KONUŞTU





Yaşanan tüm bu olayların ardından Poyraz da bir video paylaşıp şunları söyledi:

"Annem benim kaçırıldığımı söylüyor ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."



