Demet Özdemir'in 'Eşref Rüya' setinde ilk günü

Tims&B’nin yapımını, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği ve Uluç Bayraktar’ın yönettiği yeni dizi ‘Eşref Rüya’, ekranlara damga vurmak için gün sayıyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizide, başrolleri Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy paylaşıyor.

Demet Özdemir, dizide canlandırdığı “Nisan” karakteri için sete çıktı ve ilk gününde büyük bir heyecanla objektiflere poz verdi. İlk set gününde paylaşılan kareler hayranlar tarafından büyük beğeni topladı.

İzleyiciler Ekran Başına Kilitlenecek

‘Eşref Rüya’, hafızalara kazınacak büyük bir aşk hikayesi ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizide Çağatay Ulusoy, çocuk yaşta suç dünyasına itilmiş, gücü ve parasıyla yeraltı örgütlerinin lideri olan “Eşref” karakterine hayat verecek. Eşref, geçmişin acı izlerini taşırken beklenmedik bir anda karşısına çıkan müzisyen Nisan, onun dünyasını alt üst edecek.

Zengin Kadro Dikkat Çekiyor

Dizinin kadrosunda Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yanı sıra Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu ve Macit Koper gibi önemli isimler yer alıyor.

Ekranlarda büyük ses getirmesi beklenen ‘Eşref Rüya’, yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak. İddialı kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dizinin sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olması bekleniyor.