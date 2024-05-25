Demet Özdemir'den yatak pozları

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir, her haliyle çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir defilede tarzıyla büyük beğeni toplamıştı.

Özdemir, bu kez Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu pozlara hayranlarından yorum yağdı.

Hayranları, Özdemir'in paylaşımlarına "Yok artık, aşırı iyi", "Niyet ettik maşallah demeye", "Çok güzelsin", "Bu güzellikle Adana'yı yakarsın", "Öpülmelik ve sevilmelik bir poz" gibi yorumlar yaptılar.