Demet Özdemir'den 'hamilelik' iddialarına yanıt

Demet Özdemir, SHOW TV ekranlarında Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Özdemir, Instagram'da sahte hesabının olmadığını açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu, "Sahte hesabım olsa hemen yakalanırdım" dedi.



"EŞİMİN TELEFONUNU KARIŞTIRMAM"

Ayrıca sosyal medya kullandığı günden bu yana ilan-ı aşk almadığını belirten Demet Özdemir, geçtiğimiz ay dünyaevine girdiği eşi Oğuzhan Koç'a bu tarz mesajların gelme ihtimalinin olduğunu hatırlatarak, "Eşime bu tarz mesajlar geliyordur. Herhangi bir tepkim olmaz. Birbirimize güvendikten sonra asla telefonunu karıştırmam söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"ANNEM NE KADAR ÜNLÜ OLDUĞUMUN ŞAŞKINLIĞINI YAŞIYOR HALA"

Kariyerinin 10. yılını da kutlayan Demet Özdemir, geriye dönüp baktığında aklına ailesinin geldiğini açıkladı. Güzel isim, "Annem benim ne kadar ünlü olduğumun şaşkınlığını yaşıyor hala. Annemin benim için düşündükleri aklıma geldikçe duygulanıyorum" diye konuştu.

'HAMİLELİK' İDDİALARINA YANIT

Demet Özdemir, düğün sonrası hakkında çıkan 'hamilelik' haberlerine de açıklık getirdi. İddiaların gerçek olmadığını söyleyen Özdemir, "Herhangi bir çocuk baskısı yok. öyle bir hayatımız yok. Sırası geldiğinde her şey olur" ifadelerini kullandı.