Demet Özdemir: “Öyle dünyayı kurtaramazsınız”

Oğuzhan Koç’la ilişkisini nikâh masasına taşıyan Demet Özdemir, L’officiel dergisine verdiği röportajda aşk hakkında konuştu.

Oyuncu, üzülmekten korktuğu için aşkını gizleyenlere seslendi:

“Üzülmekten veya kırılmaktan korktuğunuz için duygularınızı saklamayın. Paylaşmadan içinize gömdüğünüz aşkın hiçbir kıymeti yok. Öyle dünyayı kurtaramazsınız, benden söylemesi.”

Aşkın da artık ‘tüketilebilen bir ürüne dönüştüğünü’ söyleyen Özdemir, şöyle dedi: “Tüketim adı altında bahsettiğimiz hiçbir şey, içinde aşkı ve sevgiyi barındırmıyor. Olsa olsa beğeni, etkilenme veya vakit geçirmek olabilir. Galiba merakımız kalmadı. Yitip gitti. Her şey elimizin altında, anında ulaşılabilir durumda. Bir de yara almaktan korkanlar kulübü var tabii. Üyelerine geçmiş olsun. Üstüne üstlük yetersizlik hissi de eklenince, yaşanan şey aşkın yanına yaklaşamadan basıp gidiyor.”