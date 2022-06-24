Demet Özdemir düğün hazırlıklarına başladı!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, bu yaz evleniyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özdemir'e evlilik teklifi eden Koç, bu hafta sonu kız arkadaşını Zekeriyaköy'deki ailesinden isteyecek. Geccede kız isteme merasimi ve nişan bir arada olacak.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde düğün alışverişinde görüntülenen Özdemir, 'Şu an için inanın düğün tarihine dair net bir durum yok. İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Setten çıkıp hızlıca alışveriş yapmaya geldim. Tarihi belirlediğimiz gün sizinle de paylaşacağız" dedi. Çift, düğünlerini Çeşme yerine İstanbul'da yapmayı planlıyor.