Demet Özdemir: Ben sokaklarda büyüdüm!

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:



- Annem yurtdışında yaşarken babama duyduğu aşktan İzmit’e yerleşmeyi seçmiş. ‘Ya annem buraya hiç gelmeseydi, hayatı nasıl olurdu?’ sorusuyla çizdim yolumu biraz da. Sürekli başka ihtimaller düşünerek. Ne olursa olsun geldiğin yer senin en gerçek katkısız halin.

"HAYAL GÜCÜ YÜKSEK BİR KIZ ÇOCUĞUYDUM"

- Hayal gücü yüksek bir kız çocuğuydum. Her şeyi hayal kurarak gerçekleştirdim. Bir çeşit olumlama da diyebiliriz buna.

"ONLARDAN VAZGEÇMEM"

- Herkesle iyi geçinirim. Ama çok sevdiklerim sayılıdır. Onlardan vazgeçmem mümkün değil.

"AĞAÇLARA DA TIRMANDIM"