Demet Özdemir: Ben sokaklarda büyüdüm!

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Annem yurtdışında yaşarken babama duyduğu aşktan İzmit’e yerleşmeyi seçmiş. ‘Ya annem buraya hiç gelmeseydi, hayatı nasıl olurdu?’ sorusuyla çizdim yolumu biraz da. Sürekli başka ihtimaller düşünerek. Ne olursa olsun geldiğin yer senin en gerçek katkısız halin.
"HAYAL GÜCÜ YÜKSEK BİR KIZ ÇOCUĞUYDUM"
- Hayal gücü yüksek bir kız çocuğuydum. Her şeyi hayal kurarak gerçekleştirdim. Bir çeşit olumlama da diyebiliriz buna.
"ONLARDAN VAZGEÇMEM"
- Herkesle iyi geçinirim. Ama çok sevdiklerim sayılıdır. Onlardan vazgeçmem mümkün değil.
"AĞAÇLARA DA TIRMANDIM"
Ben sokaklarda büyüdüm. Kalıpsız ve özgürce. Ağaçlara da tırmandım, Barbie bebekle de oynadım. Çocukluğunda sokağa, doğaya hayata karışınca gözlem yeteneğin de artıyor.
"PUSULA SENSİN"
- Kader, alın yazısından ziyade bir yol haritası gibi. Hangi duraklara uğrayacağın, hangi yöne gideceğin senin elinde. Pusula sensin.
"BU DENLİ KÖTÜLÜĞE ÜZÜLÜYORUM"
- Başlarda sosyal medyaya sinir oluyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. 'Takmıyorum' diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan yorumlar bir tarafa insanların görüp okuyacağımızı bile bile bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm.
"BİR BAŞKASINDA KARŞILIK BULUNCA TADINDAN YENMİYOR"
- Özümün ne olduğunu erken yaşta kabul ettim. Ne cinsiyete, ne de tek bir kişiye bağlayabilirim. En büyük aşk içimiziz. İçimizdeki aşk bir de başkasında karşılık bulduğunda tadından yenmiyor. Ama bu karşılık evde baktığın bir bitkide de bulunabilir, işinde de.
"SETTE PİŞİYORUZ"
- Bence Türkiye’deki oyuncular, yurt dışındaki oyuncularla kapışır. Hatta onları geçebileceğimize inanıyorum. Bir sürü set aksiliği, yetiştirme telaşı, sürekli performans derken sette pişiyoruz. Adeta maraton koşuyoruz. Antrenmanlıyız.
"NE OLDUĞUNU BİLMEMEK HEYECANLIYMIŞ"
- Kendimizi birey olarak ne kadar tamamlanmış hissetsek de yeni yolculuklara ihtiyaç duyuyoruz. Ve birlikte keşfetmek yolculuğun en güzel hali. Hiçbir şeyin sonsuza kadar süreceğinin hiçbir garantisi yok. Hem ne olduğunu bilmemek de heyecanlıymış.