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Demet Akalın'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na isyan! "Geçen sene 3 bin TL olan..."

Geçen yıl 3 bin lira olan okullardaki kaynak kitapların fiyatının bu yıl 10 bin liraya kadar çıktığını söyleyen şarkıcı Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'na sitem eden Demet Akalın okul kitaplarının fiyatını söyleyerek "Almanya'yı örnek alın" dedi.

Demet Akalın'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na isyan!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2022 15:27

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başladı. Okullar açıldı, okul alışverişi başladı. Artan fiyatlar bir çok veliyi zora zora soktu. Demet Akalın da kızının okul ihtiyaçlarını karşılarken karşılaştığı fiyatlara isyan etti. "Geçen yıl 3 bin liraya alınan kitapların fiyatı, bu yıl 10 bin liraya kadar çıktı" diyen Akalın, kitap pahalılığına isyan etti.

ALMANYA'YI ÖRNEK ALIN!

Hira adında bir kızı bulunan Akalın sosyal medyadan sitem etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen Demet Akalın paylaşımında şunları yazdı:

"Okullarda kullanılmış kitap kısmına geçilsin acil!!! Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin!!! İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır! Almanya'yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor. Lütfen!"

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