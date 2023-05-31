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Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 2+1 ve 3+1 evi olanlara 750 bin lira ila 950 bin lira yardım yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara kira yardımını 5 bin 500 liraya çıkardıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 2+1 ve 3+1 evi olanlara 750 bin lira ila 950 bin lira yardım yapılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-05-2023 20:08

2+1 ve 3+1 evi olanlara 750 bin lira ila 950 bin lira yardım yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı-  Türkiye'de milyonları yakından ilgilendiren haberler duyurulmaya devam ediyor. Buna göre ise kentsel dönüşümde seferlik başlatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenledikleri programlarda art arda müjdeleri sıraladı.

Kentsel Dönüşümde Yeni Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara kira yardımını 5 bin 500 liraya çıkardıklarını açıkladı. Ayrıca kentte 1,5 milyon ev yapıldığını söyledi ve yapılan evlerin maliyetlerinin de yarısını devletin karşıladığını belirtti.

2+1 Ev Sahipleri Dikkat!

Türkiye'de 2+1 evi olan ve evi de kentsel dönüşüme girecek olan vatandaşların 750 bin liralık maliyetlerinin de devlet tarafından karşılanacağı ifade edildi. Geri kalan paraların vatandaşlar tarafından taksitle tamamlanacağı belirtilirken Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda ise, "Ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul ilk sırada yer alıyor. 39 ilçede 220 bin binadaki 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. 6 Şubat depremlerinin verdiği mesajı dikkate alarak çok daha büyük dönüşüm projesi başlatıyoruz. 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmek. Avrupa yakasında 500 bin konut yapmak. İkincisi Asya'daki rezerv alanda 500 bin konut. Üçüncüsü mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmek. En az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmak olacağız" ifadelerini kullandı.

3+1 Ev Sahipleri Dikkat!

Türkiye'de 3+1 evi olanlara ise devlet, 900 bin liraya kadar maliyet desteği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek. Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5625 lira taksit, 900 bin lira için 6750 lira taksit olacak. 

Türkiye'de evi eski ev kentsel dönüşüme evini almak isteyen kişiler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "https://www.turkiye.gov.tr/csb-araad-kentsel-donusum" adresine giderek başvurunuzu yapabileceksiniz.

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